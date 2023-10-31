Собянин объявил об открытии с 4 ноября на ВДНХ выставки-форума «Россия»

Возведение Галереи достижений России, которая станет одним из ключевых объектов выставки (Фото: russia.ru)

На ВДНХ в Москве 4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На стенде города — центральной экспозиции павильона № 75 — Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица: становится комфортнее и безопаснее», — рассказал Собянин.

На мероприятии будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года, уточнил мэр.

Провести выставку, на которой будут продемонстрированы важнейшие достижения России в различных отраслях экономики и культуры, поручил президент Владимир Путин в марте 2023 года. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению выставки назначили первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Глава государства не приедет на открытие выставки-форума «Россия», но все равно посетит ее, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.