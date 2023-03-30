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Путин поручил провести на ВДНХ выставку-форум «Россия»

Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в 2023-2024 годах

Президент Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» на территории ВДНХ в Москве в 2023-2024 годах. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В целях демонстрации важнейших достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов Российской Федерации, содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации постановляю установить, что международная выставка-форум «Россия» проводится в 2023-2024 годах в г. Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства», — сказано в документе.

Глава государства распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению выставки. Его председателем стал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Материал дополняется. 

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форум Выставка Владимир Путин Москва ВДНХ
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