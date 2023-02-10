Кремль назвал дату послания Путина

Темой послания президента 21 февраля станет «текущая ситуация», он затронет тему военной операции и экономики, рассказал его пресс-секретарь. После выступления планируется митинг-концерт в Лужниках, говорят источники РБК

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Послание будет 21 февраля», — сказал Песков.

Он также сообщил, что в Кремле еще не приняли решение об аккредитации на мероприятие иностранных журналистов. Послание пройдет в Гостином дворе. Акцент выступления президента будет сделан «на текущей ситуации». На вопрос о том, будет ли Путин говорить о военной операции, экономике и социальных проблемах, пресс-секретарь президента ответил утвердительно. Он добавил, что на мероприятие наверняка будут приглашены участники военной операции.

Ранее источники РБК сообщили, что 21 февраля рассматривается в качестве основной даты. По данным собеседников РБК, на следующий день, 22 февраля, запланирован митинг-концерт с участием президента. Один из источников уточнил, что концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина.

«Пока мне нечего сказать. Если это будет в графике президента, мы сообщим», — сказал Песков.

Согласно Конституции России (ст. 84 4-й главы), глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

В сентябре прошлого года Песков обещал, что президентское послание состоится до начала 2023-го. Он указал тогда: «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет». Уже в начале ноября в Кремле отметили, что подстраиваются в вопросе выступления под график президента, который динамичен, так как и «ситуация динамична».

Путин в конце прошлого года пообещал «безусловно» огласить послание в начале 2023-го. Он объяснил задержку тем, что 2022-й был насыщен разными событиями, результаты которых непросто зафиксировать на конкретный момент. «В 2017 году тоже не было послания, именно в календарном году, но оно должно быть. <...> Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень, очень динамично», — рассказывал президент.

В 2018 году он выступил с посланием в марте, в 2019 — в феврале, в 2020-м — в январе, а в 2021-м — в апреле.



