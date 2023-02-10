Кремль назвал дату послания Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Куинджи украинским художником Общество, 14:44
Goldman Sachs cпрогнозировал рост цены нефти до $100 за баррель к декабрю Инвестиции, 14:39
В Днепре из-за риска обстрелов остановили движение электротранспорта Политика, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:35
Adidas допустила спад выручки на $1,3 млрд из-за кроссовок от Канье Уэста Инвестиции, 14:33
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 14:31
Во всех областях Украины объявили вторую за день воздушную тревогу Политика, 14:29
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
МИД Китая призвал США к ответу после расследования по «Северным потокам» Политика, 14:18
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 14:17
Премьер Молдавии ушла в отставку Политика, 14:15
В МИД России назвали закрытой тему мирного договора с Японией Политика, 14:11
В Москве раскрыли названия семи новых станций метро Общество, 14:11
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:08
Продать нужное: что поможет бизнесу лучше попасть в потребности аудитории Pro, 14:04
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Кремль назвал дату послания Путина

Песков: послание президента Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля
Темой послания президента 21 февраля станет «текущая ситуация», он затронет тему военной операции и экономики, рассказал его пресс-секретарь. После выступления планируется митинг-концерт в Лужниках, говорят источники РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Послание будет 21 февраля», — сказал Песков.

Он также сообщил, что в Кремле еще не приняли решение об аккредитации на мероприятие иностранных журналистов. Послание пройдет в Гостином дворе. Акцент выступления президента будет сделан «на текущей ситуации». На вопрос о том, будет ли Путин говорить о военной операции, экономике и социальных проблемах, пресс-секретарь президента ответил утвердительно. Он добавил, что на мероприятие наверняка будут приглашены участники военной операции.

Ранее источники РБК сообщили, что 21 февраля рассматривается в качестве основной даты. По данным собеседников РБК, на следующий день, 22 февраля, запланирован митинг-концерт с участием президента. Один из источников уточнил, что концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина.

«Пока мне нечего сказать. Если это будет в графике президента, мы сообщим», — сказал Песков.

Согласно Конституции России (ст. 84 4-й главы), глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Читайте на РБК Pro
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
$1,5 млн на здоровье: как поддерживает форму Леброн Джеймс

В сентябре прошлого года Песков обещал, что президентское послание состоится до начала 2023-го. Он указал тогда: «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет». Уже в начале ноября в Кремле отметили, что подстраиваются в вопросе выступления под график президента, который динамичен, так как и «ситуация динамична».

Путин в конце прошлого года пообещал «безусловно» огласить послание в начале 2023-го. Он объяснил задержку тем, что 2022-й был насыщен разными событиями, результаты которых непросто зафиксировать на конкретный момент. «В 2017 году тоже не было послания, именно в календарном году, но оно должно быть. <...> Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень, очень динамично», — рассказывал президент.

В 2018 году он выступил с посланием в марте, в 2019 — в феврале, в 2020-м — в январе, а в 2021-м — в апреле.

 

Авторы
Теги
Персоны
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков Послание президента к Федеральному Собранию Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Песков сообщил о продолжающейся работе над посланием Путина
Политика
Путин назвал новые регионы «исторически российскими»
Политика
Путин рассказал о попадании птицы в двигатель его самолета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter