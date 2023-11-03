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Песков анонсировал посещение Путиным выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Песков: президент Путин побывает на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин планирует посетить ВДНХ, где пройдет форум-выставка «Россия», но это будет не в день открытия (4 ноября). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Президент побывает на ВДНХ в другой день. Мы об этом своевременно проинформируем», — сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли президент поучаствовать в открытии форума на ВДНХ.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ. Ее открыли в соответствии с указом Путина «в целях демонстрации важнейших достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру».

По словам Пескова, в графике Путина на 4 ноября не запланировано никаких иных мероприятий, кроме возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

В России 4 ноября ежегодно с 2005 года отмечают День народного единства. Государственный праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году. Земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, памятник которым установлен на Красной площади, — предводители народного ополчения, освободившего Россию от интервенции.

В 2022 году Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку «Украина. На переломах эпох» в столичном Манеже и встретился с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического общества.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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