В Ереване отказались считать антироссийской встречу на Мальте по Украине
Участие Армении во встрече на Мальте, где присутствовал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, нельзя назвать антироссийским жестом, заявил замглавы армянского МИДа Паруйр Ованнисян. Его слова приводит «Sputnik Армения».
«Это [форум на Мальте] — площадка для секретарей Совбеза. Не сказал бы, что встреча была посвящена Украине. Думаю, что подобная характеристика не соответствует действительности, учитывая повестку этой встречи», — сказал Ованнисян, отвечая на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.
2 ноября Захарова заявила, что Москва расценивает встречу Григоряна и Ермака в ходе саммита «Мальта: Формула мира» как антироссийский шаг.
По словам Захаровой, власти Армении «целенаправленно, упорно разрушают» союзнические отношения с Россией, в том числе участвуя во встречах с представителями Украины или по теме конфликта Москвы и Киева.
На Мальте в конце октября прошла третья по счету встреча по обсуждению украинской «формулы мира», которую президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 в ноябре 2022 года. Первая встреча была в Копенгагене (Дания), вторая — в Джидде (Саудовская Аравия). Ермак уточнил, что на встрече на Мальте присутствовали представители 66 стран — на 24 больше, чем в Джидде.
Основным условием «формулы мира» Зеленский назвал выход на границы Украины 1991 года и возвращение в состав Украины территорий ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложенная Киевом формула «нереализуема». Он уточнил, что Россия готова вести переговоры с учетом «реалий на земле» и интересов своей безопасности.