В Ереване отказались считать антироссийской встречу на Мальте по Украине

Паруйр Ованнисян (Фото: mfa.am)

Участие Армении во встрече на Мальте, где присутствовал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, нельзя назвать антироссийским жестом, заявил замглавы армянского МИДа Паруйр Ованнисян. Его слова приводит «Sputnik Армения».

«Это [форум на Мальте] — площадка для секретарей Совбеза. Не сказал бы, что встреча была посвящена Украине. Думаю, что подобная характеристика не соответствует действительности, учитывая повестку этой встречи», — сказал Ованнисян, отвечая на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

2 ноября Захарова заявила, что Москва расценивает встречу Григоряна и Ермака в ходе саммита «Мальта: Формула мира» как антироссийский шаг.

По словам Захаровой, власти Армении «целенаправленно, упорно разрушают» союзнические отношения с Россией, в том числе участвуя во встречах с представителями Украины или по теме конфликта Москвы и Киева.

На Мальте в конце октября прошла третья по счету встреча по обсуждению украинской «формулы мира», которую президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 в ноябре 2022 года. Первая встреча была в Копенгагене (Дания), вторая — в Джидде (Саудовская Аравия). Ермак уточнил, что на встрече на Мальте присутствовали представители 66 стран — на 24 больше, чем в Джидде.

Основным условием «формулы мира» Зеленский назвал выход на границы Украины 1991 года и возвращение в состав Украины территорий ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложенная Киевом формула «нереализуема». Он уточнил, что Россия готова вести переговоры с учетом «реалий на земле» и интересов своей безопасности.