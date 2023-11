МИД назвал участие Армении во встрече по Украине «антироссийским жестом»

Армения предпринимает антироссийские шаги, участвуя во встречах по Украине и с представителями этой страны, заявила представитель МИД России Захарова. В частности, речь о первом участии Еревана в дискуссии по «формуле мира» Киева

Фото: Ministry for Foreign and European Affairs and Trade / Reuters