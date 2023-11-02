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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал участие Армении во встрече по Украине «антироссийским жестом»

Захарова: участие Армении во встрече по Украине на Мальте — антироссийский жест
Сюжет
Военная операция на Украине
Армения предпринимает антироссийские шаги, участвуя во встречах по Украине и с представителями этой страны, заявила представитель МИД России Захарова. В частности, речь о первом участии Еревана в дискуссии по «формуле мира» Киева
Фото: Ministry for Foreign and European Affairs and Trade / Reuters
Фото: Ministry for Foreign and European Affairs and Trade / Reuters

Власти Армении «целенаправленно, упорно разрушают» союзнические отношения с Россией, в том числе участвуя во встречах с представителями Украины или по теме конфликта Москвы и Киева, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об участии республики во встрече по обсуждению украинской «формулы мира».

«Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, мы [это] рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана», — сказала она.

Захарова перечислила и другие шаги армянской стороны, которые отражают «демонстративное заигрывание» с Украиной. Среди них — переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Украины Владимира Зеленского в испанской Гранаде в начале октября, визит супруги Пашиняна Анны Акопян в Киев в сентябре и другое.

На Мальте в конце октября прошла уже третья по счету встреча по обсуждению украинской «формулы мира», которую Зеленский представил в прошлом ноябре на саммите G20. Первая встреча была в Копенгагене (Дания), вторая — в Джидде (Саудовская Аравия).

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на последней встрече присутствовали представители 66 стран, что на 24 больше, чем в Джидде. По его словам, на мероприятии были представлены конкретные шаги по реализации пяти пунктов «формулы», участники обсудили дальнейшие шаги по ее имплементации.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что «формула мира» Зеленского абсолютно не реализуема и на таких условиях Москва не будет вести переговоры с Киевом.

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Десять условий украинской «формулы мира»:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания конфликта.
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Армения Мария Захарова
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