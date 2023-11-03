Алла Пугачева (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Певица Алла Пугачева приехала в Москву на неопределенное время, рассказала ТАСС помощница артистки Елена Чупракова.

«Приехала вчера», — сказала Чупракова агентству. По ее словам, неизвестно, сколько времени Пугачева проведет в столице. «Мало ли по каким делам она приехала», — добавила помощница певицы.

РБК обратился за комментарием к Елене Чупраковой.

«Московский комсомолец» сообщил, что Пугачева приехала в Москву на поезде. По данным издания, утром 3 ноября она прибыла на Ленинградский вокзал из Пскова, затем села в черный автомобиль с тонированными стеклами и направилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

Ночью 3 ноября «РИА Новости», Baza и Mash со ссылкой на свои источники сообщили, что Пугачева вернулась в Россию. По словам собеседника агентства, она приехала одна, без мужа Максима Галкина (Минюст внес его в список иноагентов).

Пугачева с супругом и детьми уехали в Израиль весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор она приезжала в Россию дважды: в августе 2022 года и в мае 2023-го, тогда Пугачева посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве.

Максим Галкин после отъезда неоднократно критиковал действия России на Украине. Сама же певица после признания мужа иноагентом попросила внести и ее в этот реестр и заявила, что «солидарна с мужем».