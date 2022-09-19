Песков назвал призыв Пугачевой признать ее иноагентом не вопросом Кремля

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Верховный суд снял с жильцов обязанность доказывать поверку счетчиков Недвижимость, 13:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:04
Адвокат сообщил, что «Сохнут» обвинили в нарушении закона о личных данных Политика, 12:59
Продлевать или нет жизнь западному ПО: три пути для российского бизнеса Pro, 12:58
Футболист «Динамо» предпочел Грузию сборной России Спорт, 12:57
Минфин выразил надежду на прояснение крипторегулирования уже в этом году Крипто, 12:53
Глава РАН снял кандидатуру с выборов из-за «беспрецедентного давления» Политика, 12:46
Guardian узнала о требовании РФС к УЕФА наказать тренера сборной Украины Спорт, 12:43
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 12:38
Песков назвал призыв Пугачевой признать ее иноагентом не вопросом Кремля Политика, 12:36
Пропустил срок принятия наследства. Что делать? Недвижимость, 12:35
В палатках и с императором: кто прощался с Елизаветой II. Фоторепортаж Общество, 12:19 
Кремль предупредил о должном ответе на «любые претензии на Крым» Политика, 12:19
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 12:15
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал призыв Пугачевой признать ее иноагентом не вопросом Кремля

Песков отказался комментировать пост Пугачевой с призывом признать ее иноагентом
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Призыв народной артистки СССР певицы Аллы Пугачевой добавить ее в список иноагентов — это не вопрос Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пугачева накануне обратилась к Минюсту с просьбой включить ее в реестр иноагентов вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным, которого внесли туда в пятницу. Артистка заявила, что солидарна с супругом, «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
Политика
Алла Пугачёва

Минюст признал Галкина физическим лицом-иноагентом, посчитав, что тот получал финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности». Артист в ответ назвал повод для его внесения в реестр надуманным и подчеркнул, что не занимается политической деятельностью, а деньги от украинской стороны последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты. «Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие», — указал он.

Галкин ранее неоднократно выступал против российской военной операции на Украине. С начала боевых действий они с Пугачевой уехали из России в Израиль; певица отмечала, что не эмигрирует, а едет лечиться и отдыхать, и в конце августа вернулась обратно. Галкин остался за границей: он дает концерты и часть средств решил направить украинским беженцам. Источники РБК говорили, что российские федеральные каналы отказались от показа проектов с участием телеведущего: в частности, из эфира убрали рекламу банка «Уралсиб», в которой снялся артист.

В начале сентября Песков сказал, что Галкин допускал «очень плохие» высказывания, в связи с чем «ему явно с нами не по пути», в то время как от Пугачевой российские власти подобных заявлений не слышали. Представитель Кремля также добавил, что президент Владимир Путин «вполне нормально» относится к певице, они знают друг друга и неоднократно встречались.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Статьи
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Алла Пугачева иноагенты Кремль Максим Галкин

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий

18 июня 1976 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Галкин ответил на внесение в иноагенты «торговлей совестью не занимаюсь»
Политика
Минюст внес Максима Галкина в список иноагентов
Политика
Вернувшаяся в Россию Пугачева собралась «навести порядок» в головах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter