Песков назвал призыв Пугачевой признать ее иноагентом не вопросом Кремля

Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Призыв народной артистки СССР певицы Аллы Пугачевой добавить ее в список иноагентов — это не вопрос Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пугачева накануне обратилась к Минюсту с просьбой включить ее в реестр иноагентов вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным, которого внесли туда в пятницу. Артистка заявила, что солидарна с супругом, «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Минюст признал Галкина физическим лицом-иноагентом, посчитав, что тот получал финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности». Артист в ответ назвал повод для его внесения в реестр надуманным и подчеркнул, что не занимается политической деятельностью, а деньги от украинской стороны последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты. «Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие», — указал он.

Галкин ранее неоднократно выступал против российской военной операции на Украине. С начала боевых действий они с Пугачевой уехали из России в Израиль; певица отмечала, что не эмигрирует, а едет лечиться и отдыхать, и в конце августа вернулась обратно. Галкин остался за границей: он дает концерты и часть средств решил направить украинским беженцам. Источники РБК говорили, что российские федеральные каналы отказались от показа проектов с участием телеведущего: в частности, из эфира убрали рекламу банка «Уралсиб», в которой снялся артист.

В начале сентября Песков сказал, что Галкин допускал «очень плохие» высказывания, в связи с чем «ему явно с нами не по пути», в то время как от Пугачевой российские власти подобных заявлений не слышали. Представитель Кремля также добавил, что президент Владимир Путин «вполне нормально» относится к певице, они знают друг друга и неоднократно встречались.