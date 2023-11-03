«Московский комсомолец» показал кадры с Аллой Пугачевой в Москве

Алла Пугачева приехала на поезде в Москву, сообщила газета «Московский комсомолец» и опубликовала видео с певицей.

По данным издания, Пугачева утром 3 ноября прибыла на Ленинградский вокзал на поезде из Пскова. Затем она села в черный автомобиль с тонированными стеклами и направилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь, пишет «Московский комсомолец».

SHOT также сообщает, что Пугачева вернулась в Грязь. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, автомобиль с народной артисткой заезжает на территорию ее дома. По данным Baza и Mash, Пугачева приехала в Россию без мужа Максима Галкина (признан иноагентом).

Помощница Пугачевой Елена Чупракова подтвердила ТАСС, что певица приехала в Москву. Отвечая на вопрос о том, сколько времени артистка планирует провести в Москве, помощница сказала, что «это неизвестно». «Мало ли по каким делам она приехала», — сказала Чупракова.

Весной 2022 года Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль. С тех пор певица дважды приезжала в Россию — в августе 2022 года и в мае 2023 года, тогда она посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве.