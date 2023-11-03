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МИД предупредил НАТО о последствиях закрытия для России Балтийского моря

В МИДе предупредили НАТО о последствиях закрытия для России Балтийского моря
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Если НАТО решит закрыть Балтийское море для российских судов, оно окажется закрытым и для самих членов Североатлантического альянса. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — сказал Грушко журналистам на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде, передает «РИА Новости».

В конце октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пригрозил, что обсудит с НАТО закрытие прохода по Балтийскому морю для российских судов, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к диверсии и считает угрозы в свой адрес в связи с этим случаем неприемлемыми.

8 октября финский и эстонский операторы заметили падение давления в газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что вероятная утечка произошла в результате «воздействия извне». В финской полиции заявили, что в момент повреждения Balticconnector неподалеку от места, где это произошло, находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть».

Кремль назвал тревожной новость о повреждении газопровода. «Росатом» исключил причастность контейнеровоза «Севморпуть» к инциденту.

Центральная криминальная полиция Финляндии 24 октября сообщила, что обнаружила якорь на месте утечки на газопроводе. Главным подозреваемым в повреждении Balticconnector полиция считает китайское судно Newnew Polar Bear, которое шло под флагом Гонконга.

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Теги
МИД НАТО Балтийское море газопровод корабли Balticconnector
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