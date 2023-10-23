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Политика ,  
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В Кремле ответили на угрозу Латвии закрыть Балтийское море после диверсии

Кремль назвал неприемлемой угрозу Латвии о закрытии Балтики для судов из России
Фото: Jens Büttner / Dpa / ТАСС
Фото: Jens Büttner / Dpa / ТАСС

Россия не имеет отношения к диверсии на газопроводе Balticconnector и считает угрозы в свой адрес в связи с этим случаем неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что проход по Балтийскому морю могут закрыть для судов в случае, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector.

Песков напомнил об оговорке Ринкевичса о том, что это может произойти, если подтвердится причастность Москвы. Российская сторона, по его словам, не имеет отношения к произошедшему.

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