Вайкуле рассказала, зачем Пугачева прилетела в Москву
Певица Алла Пугачева, которая 3 мая прилетела в Москву из Израиля, собирается прийти на похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина, который умер 2 мая. Об этом сообщила артистка Лайма Вайкуле, передает Starhit.
«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?» — сообщила Вайкуле.
Юдашкина похоронят 6 мая на Троекуровском кладбище.
Модельер с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием. Он умер на 60-м году жизни.
За два дня до этого скончался еще один российский модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет. По данным «Известий», у него было внутреннее кровотечение на фоне язвы желудка. В конце жизни модельер страдал болезнью Паркинсона и был частично парализован.
Зайцева похоронили 3 мая на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково. Попрощаться с модельером пришли певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, певец Бедрос Киркоров и др. Ожидалось, что приехавшая в Москву Пугачева тоже может присутствовать на похоронах, но ее не было.