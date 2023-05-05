Вайкуле рассказала, зачем Пугачева прилетела в Москву

Алла Пугачева прилетела в Москву 3 мая. За день до этого умер ее друг, модельер Валентин Юдашкин. По словам Лаймы Вайкуле, Пугачева посетит его похороны, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище

Алла Пугачева (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Певица Алла Пугачева, которая 3 мая прилетела в Москву из Израиля, собирается прийти на похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина, который умер 2 мая. Об этом сообщила артистка Лайма Вайкуле, передает Starhit.

«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?» — сообщила Вайкуле.

Юдашкина похоронят 6 мая на Троекуровском кладбище.

Модельер с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием. Он умер на 60-м году жизни.

За два дня до этого скончался еще один российский модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет. По данным «Известий», у него было внутреннее кровотечение на фоне язвы желудка. В конце жизни модельер страдал болезнью Паркинсона и был частично парализован.

Зайцева похоронили 3 мая на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково. Попрощаться с модельером пришли певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, певец Бедрос Киркоров и др. Ожидалось, что приехавшая в Москву Пугачева тоже может присутствовать на похоронах, но ее не было.