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Палестино-израильский конфликт ,  
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Красный Полумесяц обвинил ЦАХАЛ в ударе по машине скорой помощи

Красный Полумесяц обвинил ЦАХАЛ в атаке машины скорой помощи и заявил о раненых
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: PalestineRCS / X (ранее — Twitter)
Фото: PalestineRCS / X (ранее — Twitter)

Израильские военные открыли огонь по машине Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа, в результате медики получили ранения. Об этом сообщила сама организация в социальной сети X (ранее — Twitter).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по машине, когда команда медиков перевозила погибших и раненых по улице Рашида в секторе Газа, сказано в сообщении. В результате один из врачей получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, а другой — ранение стопы боевым патроном, заявили в организации.

Палестинское общество Красного Полумесяца — гуманитарная организация, входящая в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация действует на палестинских территориях, которые разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и Западный берег реки Иордан со столицей в городе Рамалла.

Общество оказывает медицинскую, социальную и другую гуманитарную помощь местному населению.

После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС общество неоднократно критиковало действия израильской армии. Организация призывала мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркивая, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». Общество перевозит раненых на лечение в Египет. Всемирная организация здравоохранения сравнила срочное перемещение тяжелобольных людей со «смертным приговором».

В конце октября на фоне ударов Израиля по региону организация сообщила, что потеряла связь с оперативным штабом в секторе Газа и со своими специалистами. С тех пор общество еще несколько раз заявляло о потере связи. В последний раз это произошло 1 ноября, связь и интернет в регионе пропали примерно на пять часов, сообщало Палестинское общество Красного Полумесяца.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа Скорая помощь
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