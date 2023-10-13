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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля оценила сроки эвакуации жителей из Газы на юг сектора

ЦАХАЛ: эвакуация жителей из города Газа займет больше суток
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Эвакуация палестинцев из города Газа займет больше 24 часов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Агари.

«Мы понимаем, что это [эвакуация] займет несколько дней», — сказал он, подчеркнув, что армия Израиля не хочет причинять вред мирным жителям. «Мы боремся с террористической группой, а не с населением Газы. Мы хотим, чтобы гражданские лица не пострадали, но мы не можем жить с властью ХАМАС <...> вблизи нашей границы», — добавил он.

ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться из города утром 13 октября. «Газа служит местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности», — объяснили в израильской армии.

Позже представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн жителей Газы эвакуироваться на юг в течение 24 часов. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий», и призвал отменить это распоряжение.

В свою очередь, палестинское исламистское движение ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — сказал глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

Палестинский Красный Полумесяц попросил мировое сообщество немедленно вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркнув, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». ВОЗ назвала перемещение на юг тяжелобольных людей «смертным приговором».

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Теги
ЦАХАЛ Израиль ХАМАС сектор Газа эвакуация
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