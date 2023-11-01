 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Блинкен назвал палестинскую нацадминистрацию лучшим вариантом для Газы

Блинкен назвал палестинскую национальную администрацию лучшим вариантом для Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Палестинская национальная администрация — это лучший вариант управления в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете американского сената.

«Наиболее разумным было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя ответственность за управление и, в конечном счете, за безопасность в секторе Газы», — сказал Блинкен (цитата по The Times of Israel).

Он отрек варианты, при которых контролировать сектор Газа будут Израиль или ХАМАС.

The Times of Israel отмечает, что высказывание Блинкена — это первый случай, когда член администрации президента США Джо Байдена поддержал возвращение сектора Газа под контроль Палестинской национальной администрации.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Вторую контролирует Организация освобождения Палестины (ООП), созданная в 1964 году решением Лиши арабских государств для предоставления «законных прав арабскому населению Палестины».

В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

До 2013 года главным органом управления в секторе Газа и на Западном берегу Иордана была Палестинская национальная администрация (ПНА). В 2013 году Аббас издал указ, согласно которому вместо ПНА должна использоваться формулировка «Государство Палестина», и стал первым президентом этого государства.

В 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) большинство мест получил ХАМАС. В результате вооруженного столкновения в 2007 году группировка вытеснила ФАТХ из сектора Газа и с тех пор контролирует регион.

Теги
Энтони Блинкен сектор Газа Палестина
Материалы по теме
Кадыров назвал фашизмом действия Израиля в отношении Палестины
Политика
Путин заявил о необходимости создать независимое Палестинское государство
Политика
Израиль исключил планы оккупации сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
Блинкен назвал палестинскую нацадминистрацию лучшим вариантом для Газы Политика, 04:59
Байден пригрозил наложить вето на проект о помощи Израилю без Украины Политика, 04:57
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Египет разместил танки на границе с сектором Газа Политика, 04:06
Китай отменил обязательные декларации о состоянии здоровья для въезда Общество, 03:36
Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле Политика, 03:31
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В ЮНИСЕФ заявили о превращении сектора Газа в кладбище для тысяч детей Политика, 02:59
Глава ФБР обвинил Иран в подготовке покушения на американских чиновников Политика, 02:53
Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15 Общество, 02:21
Лондон разрешил Потанину судиться с бывшей женой за имущество Общество, 01:54
При обстреле Донецка пострадал оператор телеканала «Звезда» Политика, 01:49
Минобороны отчиталось о перехвате двух беспилотников над Курской областью Политика, 01:11
Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов Политика, 01:04