Блинкен назвал палестинскую нацадминистрацию лучшим вариантом для Газы

Палестинская национальная администрация — это лучший вариант управления в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете американского сената.

«Наиболее разумным было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя ответственность за управление и, в конечном счете, за безопасность в секторе Газы», — сказал Блинкен (цитата по The Times of Israel).

Он отрек варианты, при которых контролировать сектор Газа будут Израиль или ХАМАС.

The Times of Israel отмечает, что высказывание Блинкена — это первый случай, когда член администрации президента США Джо Байдена поддержал возвращение сектора Газа под контроль Палестинской национальной администрации.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Вторую контролирует Организация освобождения Палестины (ООП), созданная в 1964 году решением Лиши арабских государств для предоставления «законных прав арабскому населению Палестины».

В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

До 2013 года главным органом управления в секторе Газа и на Западном берегу Иордана была Палестинская национальная администрация (ПНА). В 2013 году Аббас издал указ, согласно которому вместо ПНА должна использоваться формулировка «Государство Палестина», и стал первым президентом этого государства.

В 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) большинство мест получил ХАМАС. В результате вооруженного столкновения в 2007 году группировка вытеснила ФАТХ из сектора Газа и с тех пор контролирует регион.