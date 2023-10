КПП на границе Египта и Газы откроют для вывоза пострадавших палестинцев

Число пострадавших, которых вывезут из Газы, не уточняется. «Рафах» — единственный КПП, который с начала войны Израиля и ХАМАС открывался для оказания гуманитарной помощи жителям Газы

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа вновь откроют 1 ноября, чтобы принять из анклава пострадавших палестинцев, передает египетский канал Extra News со ссылкой на источники. Об этом сообщает газета Al-Ahram.

Губернатор региона Северный Синай (Египет) Мохамед Шоша ранее сообщал, что местные больницы готовы принять раненых палестинцев, как только КПП будет открыт. Для перевозки пострадавших есть 150 машин скорой помощи, пишет издание.

Число пострадавших, которых планируется вывезти в Египет, не уточняется. Израильский портал Ynet обращает внимание, что «Рафах» ранее использовался только для доставки гуманитарной помощи в Газу. С начала войны между Израилем и ХАМАС в анклав отправили 216 грузовиков с водой, медикаментами и продуктами.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам Газы. Власти Израиля еще в начале октября, после нападения ХАМАС, объявили блокаду анклава, заявив, что там не будет «ни электричества, ни воды, ни топлива» (водоснабжение позже восстановили).

Израильская сторона не допускала поставки топлива через «Рафах» из опасений, что боевики будут его использовать для запуска ракет. Отсутствие топлива привело к закрытию больниц в Газе на фоне большего количества пострадавших из-за боевых действий, указывали в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

The New York Times со ссылкой на западных и арабских официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, писала, что у ХАМАС есть запасы топлива и боеприпасов, чтобы вести войну с Израилем три-четыре месяца. Палестинское движение потратило годы на строительство подземных туннелей, где накопило все необходимое для затяжного конфликта с израильской армией, отмечало издание.

31 октября The Times of Israel со ссылкой на источник среди официальных лиц США сообщил, что Израиль согласился ежедневно пропускать в Газу 100 грузовиков с гуманитарной помощью. По данным The New York Times, это будет включать в себя «ограниченное количество топлива», которое ООН будет распределять по ключевой гуманитарной инфраструктуре, например, по больницам. Цель состоит в том, чтобы топливо не попало к ХАМАС, пояснил собеседник газеты.