В Пентагоне заявили Израилю о важности следования «закону войны»

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом заявил о важности следования «закону войны». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В ходе звонка он обсудил важность соблюдения закона войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, и решения проблемы обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона подчеркнул «непоколебимую приверженность» США безопасности Израиля и сообщил о продолжении поставки средств ПВО и боеприпасов израильским военным.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обвинил Израиль в нарушении правил ведения войны из-за требования к жителям города Газа (1,1 млн) эвакуироваться на юг сектора. Он напомнил, что сектор Газа находится под постоянными бомбардировками, дома и дороги превратились в руины и для местных жителей не осталось безопасных мест.

Гриффитс назвал опасным и возмутительным решением предписание «напуганным и травмированным мирным жителям», в том числе детям и женщинам, переезжать из одного густонаселенного района в другой, когда боевые действия не приостановлены.

Кроме ООН, с критикой Израиля выступили и международные медицинские организации. Палестинский Красный Полумесяц заявил о нехватке ресурсов для эвакуации всех пожилых, инвалидов, больных и раненых, подчеркнув, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». Всемирная организация здравоохранения сравнила срочное перемещение тяжелобольных людей со «смертным приговором».

Израиль предписал жителям северной части сектора Газа перебраться на юг сектора 13 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить вреда мирному населению.