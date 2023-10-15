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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Пентагоне заявили Израилю о важности следования «закону войны»

Глава Пентагона заявил коллеге из Израиля о важности следования «закону войны»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом заявил о важности следования «закону войны». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В ходе звонка он обсудил важность соблюдения закона войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, и решения проблемы обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона подчеркнул «непоколебимую приверженность» США безопасности Израиля и сообщил о продолжении поставки средств ПВО и боеприпасов израильским военным.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обвинил Израиль в нарушении правил ведения войны из-за требования к жителям города Газа (1,1 млн) эвакуироваться на юг сектора. Он напомнил, что сектор Газа находится под постоянными бомбардировками, дома и дороги превратились в руины и для местных жителей не осталось безопасных мест.

Гриффитс назвал опасным и возмутительным решением предписание «напуганным и травмированным мирным жителям», в том числе детям и женщинам, переезжать из одного густонаселенного района в другой, когда боевые действия не приостановлены.

Кроме ООН, с критикой Израиля выступили и международные медицинские организации. Палестинский Красный Полумесяц заявил о нехватке ресурсов для эвакуации всех пожилых, инвалидов, больных и раненых, подчеркнув, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». Всемирная организация здравоохранения сравнила срочное перемещение тяжелобольных людей со «смертным приговором».

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Израиль предписал жителям северной части сектора Газа перебраться на юг сектора 13 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить вреда мирному населению.

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Теги
Пентагон Израиль Ллойд Остин война сектор Газа ЦАХАЛ ХАМАС
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