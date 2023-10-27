В Красном Полумесяце заявили о потере связи с сектором Газа

Дейр-эль-Балах, сектор Газа (Фото: Atia Darwish / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что организация полностью потеряла связь с оперативным штабом в секторе Газа и специалистами, работающими в регионе. Об этом говорится в заявлении, которое организация опубликовала в социальной сети X (ранее — Twitter).

Общество выразило беспокойство из-за возможных сложностей с оказанием медицинской помощи. В организации пояснили, что перебои со связью повлияли на работу горячей линии скорой помощи «101», что затрудняет ее оказание пострадавшим.

«Мы также обеспокоены безопасностью наших групп, работающих в секторе Газа», — заявило общество в социальной сети. Там высказали опасения, что усиление бомбардировок приведет к изоляции региона.

Вечером 27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС. Затем официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» в секторе Газа и что предстоящей ночью сухопутные войска «расширят» свою активность.

По данным ХАМАС, сектор Газа подвергся атакам с суши, моря и воздуха, в результате ударов в регионе пропали интернет и связь. Группировка в ответ на удары обстреляла Тель-Авив и его пригороды.