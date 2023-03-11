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Дания назвала сроки начала передачи танков Leopard Украине

Врио главы Минобороны Дании Лунд Поульсен: страна передаст Киеву первый танк Leopard в мае
Танки Leopard 1
Танки Leopard 1 (Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press)

Дания передаст первый танк Leopard 1 Украине в начале мая. Об этом заявил врио главы Минобороны страны Троельс Лунд Поульсен, передает TV2.

Дания, Германия и Нидерланды договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1 в начале февраля. Первый из них прибудет на Украину в мае, сказал министр. Однако вначале танки будут использовать исключительно для обучения украинских военных, подчеркнул он.

«Мы ожидаем, что сможем поставить [Украине] от 80 до 90 танков в течение 2023 года. Они будут доставляться непрерывно, потому что их необходимо включать в учебные мероприятия с украинскими солдатами, — сказал врио главы оборонного ведомства.

Передачу танков, по словам Лунд Поульсена, планируют завершить до конца года.

Немецкие танки Leopard 1, выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. Это один из первых послевоенных танков Германии. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. При этом многие Leopard 1 остались в резервах. В бундесвере на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2.

Изначально правительство Дании планировало передать Украине более современные танки Leopard 2, писала Die Welt. В феврале издание сообщило, что власти страны отказались от этой идеи.

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Теги
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