США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС с учетом санкций

Российскую делегацию смогут принять на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе американского Госдепартамента.

В ведомстве пообещали продолжить работу над тем, чтобы «обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», но страны будут вноситься в список участниц «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе с учетом санкций».

2 октября глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин не примет участия в саммите АТЭС.

3 октября посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в нарушении международного обязательства по рассылке приглашений на саммит.

Он добавил, что решение о составе российской делегации — прерогатива Москвы. «Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско», — заявил Антонов.

В конце июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что президент не ждет приглашения в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Саммит сообщества должен пройти в американском Сан-Франциско в ноябре. В 2022 году встреча состоялась 18–19 ноября в Таиланде. Тогда в итоговой декларации встречи большинство участников саммита осудили российскую военную операцию на Украине, но отметили, что «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций». США пообещали пригласить Россию на следующий саммит АТЭС.