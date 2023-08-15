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Антонов обвинил США в злоупотреблении представительством в АТЭС

Антонов: США не выдали представителям России визы на мероприятия по линии АТЭС

США злоупотребляют ролью председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и статусом принимающей стороны, дискриминируя российское участие и политизируя дискуссии. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц Форума», — сообщил дипломат.

По словам Антонова, США политизируют дискуссии «путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов», злоупотребляют статусом принимающей стороны и «дискриминируют российское участие». Вашингтон не выдал въездные визы представителям нескольких российских министерств и ведомств и неоднократно отказывал в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи, сообщил посол.

Российское посольство в Вашингтоне оказывает «максимальную помощь» российским делегатам, добавил Антонов. «Мы направили наших дипломатов в Сиэтл и «прикрываем» наиболее опасные дискуссии, твердо отстаивая интересы Российской Федерации и компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств», — заявил он.

Российская сторона обеспокоена, что США могут не выдать представителям России визы и на предстоящий саммит АТЭС, который должен пройти в Сан-Франциско в ноябре, отметил Антонов. «Мы требуем от администрации ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума», — подчеркнул он.

В Кремле неоднократно обвиняли США в невыдаче виз российским представителям. В частности, 13 апреля Антонов сообщил, что Вашингтон не оформил документы российской делегации и журналистам для визита на мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и не согласовал прибытие спецборта главы МИДа Сергея Лаврова.

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Через несколько дней постпред России при международной организации Василий Небензя рассказал, что Лавров и большая часть российской делегации получили визы, но журналистам их так и не выдали. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США «налицо» манипулируют темой свободы слова. Лавров обвинил Вашингтон в трусости и сказал, что американская сторона «сделала глупость», не дав российским журналистам визы.

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