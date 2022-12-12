США пообещали пригласить Россию на форум АТЭС в 2023 году

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Соединенные Штаты пригласят Россию на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить в США в 2023 году. Об этом, как сообщает Reuters, заявил представитель страны в АТЭС Мэтт Мюррей.

По его словам, в качестве «хороших распорядителей АТЭС» США пригласят на форум Россию в числе других 21 стран, которые объединяет эта организация. В следующем году США будут председательствовать в этой организации.

Первый с 2018 года саммит АТЭС, на котором представители стран-участниц общались в очном формате, прошел в ноябре 2022 года в Бангкоке почти сразу после встречи G20 на Бали. Однако он существенно отличался уровнем представительности от встречи «двадцатки». Вместо президента США Джо Байдена в столицу Таиланда отправилась вице-президент Камала Харрис; российский президент Владимир Путин не приехал, Москву представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.



Главным гостем стал председатель КНР Си Цзиньпин. Пекин распространил его письменное обращение, в котором китайский лидер заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) не является «ничьим задним двором» и не должен становиться «ареной соперничества крупных держав».

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