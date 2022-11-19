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Военная операция на Украине ,  
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Страны АТЭС осудили операцию на Украине, но упомянули другие точки зрения

Страны АТЭС в декларации осудили операцию на Украине, но признали наличие других мнений
В итоговом коммюнике большинство стран АТЭС осудили боевые действия, указав на последствия для мировой экономики, но признали наличие других взглядов и оценок. Такая же ситуация сложилась с декларацией после саммита G20

Большинство участников саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили российскую военную операцию на Украине, отметив ее последствия для мировой экономике, но учли другие точки зрения, говорится в итоговой декларации.

Согласно документу, лидеры АТЭС считают, что вооруженный конфликт «причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, сдерживая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности». В то же время, отмечает декларация, «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций».

Итоговому документу предшествовала декларация министров иностранных дел и министров торговли стран АТЭС, которую приняли накануне, 18 ноября. Замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичев сообщал, что она учла позицию российской стороны, в документе нет «откровенно конфронтационных формулировок». По словам замминистра, члены G7, входящие в АТЭС (США, Канада, Япония), настаивали на упоминании в тексте конфликта на Украине, однако АТЭС — «экономическая структура, которая не занимается политической повесткой».

Аналогичная ситуация сложилась с итоговым коммюнике стран G20 после саммита в Индонезии. Большинство стран — членов «Двадцатки» «решительно осудили» действия России на Украине, но в документе отмечается, что «есть и другие мнения», на чем настояла российская сторона. В Кремле заявили, что удовлетворены содержанием документа.

В декларации лидеров АТЭС страны признали необходимость более активных усилий для борьбы с изменениями климата и сокращения выбросов, восстановления экономики после пандемии COVID-19, а также договорились укрепить сотрудничество в области цифровой экономики.

Саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходил 18-19 ноября. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, хотя на мероприятии присутствовали представители «недружественных» стран, они вели себя «достаточно мягко», но в то же время допускали критику в адрес России. «Приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился», — сказал он, добавив, что это произошло в 2021 году, до начала боевых действий.

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