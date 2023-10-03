Антонов обвинил США в нарушении правил рассылки приглашений на АТЭС

Антонов: Россия сама определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в США

Россия сама определит, кто будет представлять ее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско», — сказал Антонов.

Он добавил, что Соединенные Штаты нарушают международное обязательства по рассылке приглашений на встречу. Так Антонов прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что его страна будет соблюдать свои санкционные правила при рассылке приглашений на саммит, исходя из того, что президент России Владимир Путин на него не поедет.

В конце июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Путин не ждет приглашения в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

15 августа Антонов заявил, что США злоупотребляют ролью председателя в АТЭС и статусом принимающей стороны, дискриминируя российское участие и политизируя дискуссии. Он отметил «абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя».

Саммит сообщества должен пройти в американском Сан-Франциско в ноябре. В 2022 году встреча состоялась 18-19 ноября в Таиланде. Тогда в итоговой декларации встречи большинство участников саммита осудили российскую военную спецоперацию на Украине. В то же время в документе отметили, что «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций». США пообещали пригласить Россию на следующий саммит АТЭС.