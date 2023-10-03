 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Антонов обвинил США в нарушении правил рассылки приглашений на АТЭС

Антонов: Россия сама определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в США

Россия сама определит, кто будет представлять ее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско», — сказал Антонов.

Он добавил, что Соединенные Штаты нарушают международное обязательства по рассылке приглашений на встречу. Так Антонов прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что его страна будет соблюдать свои санкционные правила при рассылке приглашений на саммит, исходя из того, что президент России Владимир Путин на него не поедет.

В конце июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Путин не ждет приглашения в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

15 августа Антонов заявил, что США злоупотребляют ролью председателя в АТЭС и статусом принимающей стороны, дискриминируя российское участие и политизируя дискуссии. Он отметил «абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя».

Саммит сообщества должен пройти в американском Сан-Франциско в ноябре. В 2022 году встреча состоялась 18-19 ноября в Таиланде. Тогда в итоговой декларации встречи большинство участников саммита осудили российскую военную спецоперацию на Украине. В то же время в документе отметили, что «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций». США пообещали пригласить Россию на следующий саммит АТЭС.

Читайте на РБК Pro
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Есть ли предел роста: чего инвестору ждать от российского рынка
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Теги
Анатолий Антонов посольство России в США АТЭС США Владимир Путин
Материалы по теме
Reuters узнал, что США предупредили КНР об ужесточениях по экспорту чипов
Политика
Белый дом заявил о наличии у США средств только на срочную помощь Украине
Политика
Замглавы МИДа допустил участие России в форуме АТЭС в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 02 окт, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 02 окт, 16:46
Австрия потратит €20 млн на перестройку бывшего дома Гитлера Общество, 04:25
«Ъ» узнал о переговорах по продаже ПГК Лисина Бизнес, 04:25
Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму Политика, 03:59
В Конгрессе США потребовали отставки Маккарти из-за сделки с демократами Политика, 03:36
Антонов обвинил США в нарушении правил рассылки приглашений на АТЭС Политика, 03:36
Минобороны Сирии сообщило о двух пострадавших после ударов Израиля Политика, 03:25
В Эстонии уведомили о новых правилах регистрации добровольцев в ВСУ Политика, 02:55
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В ООН одобрили миссию по безопасности в Гаити Политика, 02:21
Reuters узнал, что США предупредили КНР об ужесточениях по экспорту чипов Политика, 02:20
Польша передала Украине первые танки Leopard 2 после ремонта Политика, 01:43
Мэра города Сумы задержали при получении взятки Политика, 01:20
Делегация конгрессменов США посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином Политика, 01:16
В МИД Польши заявили о кризисе отношений между Варшавой и Киевом Политика, 00:50
Губернатор Брянской области сообщил о сбитом ПВО дроне Политика, 00:37