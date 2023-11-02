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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Небензя заявил об отсутствии права Израиля на самооборону

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у державы-оккупанта
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль, будучи страной-оккупантом, не имеет права на самооборону, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

Он отметил, что западные страны, в том числе США, хватает только на то, чтобы «твердить о якобы имеющемся у Израиле праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году».

Небензя добавил, что западные страны никак не комментируют израильские «удары по гражданским объектам, включая больницы» и «гибель тысяч детей», хотя в «иных ситуациях призывают «к соблюдению гуманитарного права» и «налагают санкции».

7 октября, в день нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, президент США Джо Байден заявил, что Израильимеет право защищать себя. Соединенные Штаты выступили в поддержку Израиля «перед лицом террористического нападения».

В тот же день президент Палестины Махмуд Аббас сказал, что палестинский народ тоже имеет право на самооборону, «защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил» Израиля.

Палестинская автономия фактически расколота на два анклава: возглавляемое Аббасом Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) управляет территорией Западного берега реки Иордан, а ХАМАС — сектором Газа.

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Президент России Владимир Путин отметил, что Москва всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, то есть за создание двух суверенных стран — Израиля и Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с Путиным заявил, что Тель-Авив намерен уничтожить военный и управленческий потенциал боевиков ХАМАС.

Теги
Василий Небензя Совбез ООН Израиль ХАМАС сектор Газа
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