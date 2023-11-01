Армия Израиля заявила о прорыве обороны ХАМАС на севере сектора Газа

В армии Израиля заявили, что пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Два дня назад AFP сообщало, что израильские танки блокировали «ключевую дорогу» в анклаве

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Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорвали переднюю линию обороны палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

«Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора», — сказал он.

Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на страну 7 октября. Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе. Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

Израиль с 31 октября перешел к третьему этапу войны с ХАМАС. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называл его целью расширение наземного проникновения в сектор Газа.

AFP писало об израильских танках на подступах к городу Газа еще 30 октября. На следующий день ЦАХАЛ сообщила об «ожесточенных боях» с ХАМАС на территории сектора. 1 ноября командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн заявил журналистам, что армия уже «стоит у ворот города Газа».