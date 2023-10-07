Президент Палестины заявил о праве народа на самооборону против Израиля

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Палестинский народ имеет право на самооборону, «защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил» Израиля, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Его слова приводит Wafa.

Во время экстренного совещания руководства после начала военных действий палестинского исламистского движения ХАМАС в Израиле Аббас также «дал указание предоставить все необходимое для укрепления устойчивости и стойкости палестинского народа в борьбе с преступлениями, совершаемыми израильскими оккупационными бандами и бандами поселенцев».

В 2006 году произошел вооруженный конфликт между ХАМАС и Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), которое возглавляет Махмуд Аббас. Он начался после выборов в январе 2006 года: по результатам большинство мест в палестинском законодательном совете получил ХАМАС, который отказался признавать ранее заключенные с Израилем мирные договоренности. В основном вооруженные столкновения проходили в секторе Газа; в июне 2007 он был полностью взят под контроль сторонниками ХАМАС. После этого Палестинская автономия оказалась расколота на два подконтрольных разным партиям анклава: сектор Газа — ХАМАС, Западный берег реки Иордан — ФАТХ.

Утром 7 октября палестинское ХАМАС начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов.



ХАМАС заявил, что операция связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, к тому же израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Армия Израиля объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.