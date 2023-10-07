 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Президент Палестины заявил о праве народа на самооборону против Израиля

Президент Аббас: народ Палестины имеет право на самооборону от Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmed Zakot / Reuters
Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Палестинский народ имеет право на самооборону, «защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил» Израиля, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Его слова приводит Wafa.

Во время экстренного совещания руководства после начала военных действий палестинского исламистского движения ХАМАС в Израиле Аббас также «дал указание предоставить все необходимое для укрепления устойчивости и стойкости палестинского народа в борьбе с преступлениями, совершаемыми израильскими оккупационными бандами и бандами поселенцев».

В 2006 году произошел вооруженный конфликт между ХАМАС и Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), которое возглавляет Махмуд Аббас.

Он начался после выборов в январе 2006 года: по результатам большинство мест в палестинском законодательном совете получил ХАМАС, который отказался признавать ранее заключенные с Израилем мирные договоренности.

В основном вооруженные столкновения проходили в секторе Газа; в июне 2007 он был полностью взят под контроль сторонниками ХАМАС.

После этого Палестинская автономия оказалась расколота на два подконтрольных разным партиям анклава: сектор Газа — ХАМАС, Западный берег реки Иордан — ФАТХ.

Утром 7 октября палестинское ХАМАС начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов.

ХАМАС заявил, что операция связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, к тому же израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Армия Израиля объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Теги
Палестина ХАМАС Израиль
Материалы по теме
Посольство дало рекомендации россиянам в Израиле
Политика
МИД России назвал «неожиданной» войну ХАМАС с Израилем
Политика
Больше 200 человек пострадали после начала военных действий в Израиле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 14:00
В Израиле объявили чрезвычайное положение Политика, 13:48
Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил ситуацию в Карабахе Политика, 13:44
Россиянка победила чемпионку Уимблдона и вышла в финал турнира в Пекине Спорт, 13:36
Президент Палестины заявил о праве народа на самооборону против Израиля Политика, 13:34
Число пострадавших после начала войны в Израиле выросло до 545 Политика, 13:30
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Черчесов прокомментировал возможность назначения в «Спартак» Спорт, 13:07
Гиперавтоматизация: что это такое и как она решает задачи бизнеса Тренды, 13:02
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 13:01
Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Видео Политика, 12:59
Посольство дало рекомендации россиянам в Израиле Политика, 12:58
МИД России назвал «неожиданной» войну ХАМАС с Израилем Политика, 12:41
Пропустившая сезон ученица Тутберидзе снялась с этапа Гран-при России Спорт, 12:31