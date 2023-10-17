 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Нетаньяху заявил Путину о планах Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС

Премьер Нетаньяху заявил Путину о планах Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС

Израиль не остановит боевые действия, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху в соцсети X.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Израиль подвергся нападению со стороны жестоких и отвратительных убийц, вступил в войну решительно и сплоченно и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — говорится в заявлении.

Телефонный разговор между лидерами Израиля и России состоялся 16 октября. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших израильтян и осудил «любые действия, жертвами которых становится гражданское население».

Также российский президент заявил о готовности продолжать работу по урегулированию конфликта мирным путем и рассказал о шагах, которые российская сторона делает для недопущения эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе. Кроме того, Путин сообщил Нетаньяху «ключевые моменты» прошедших ранее телефонных разговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации», — говорил Песков.

В российском МИДе подчеркивали, что конфликт можно урегулировать при создании палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Читайте на РБК Pro
Потрясения — новая нормальность: что ждет экономику мира, по мнению МВФ
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон
Кому в российском IT сейчас платят ₽500 тыс., а кому уже начали урезать
Рынок, не избалованный IKEA: как «Аскона» вышла в Центральную Азию
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16 окт, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16 окт, 16:29
Эксперты объяснили, почему Израиль пропустил первую атаку ХАМАС Политика, 02:00
Нетаньяху заявил Путину о планах Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС Политика, 01:56
Израиль сообщил о ликвидации одного из лидеров ХАМАС Политика, 01:39
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Думу призвали разрешить осужденным за тяжкие преступления быть учителями Политика, 01:14
ХАМАС показал видео с попавшей в плен участницей фестиваля в Израиле Политика, 01:08
Иран заявил об «упреждающих действиях» против Израиля в ближайшие часы Политика, 00:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Премьер Бельгии выразил соболезнования после стрельбы в Брюсселе Общество, 00:34
Секретные тоннели в Газе, которые собрался штурмовать Израиль Политика, 00:30
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:23
Операторы разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой Технологии и медиа, 00:01
США допустили отправку 2 тыс. военных для поддержки Израиля Политика, 00:00
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 16 окт, 23:41
В Брюсселе после стрельбы повысили уровень террористической угрозы Общество, 16 окт, 23:40