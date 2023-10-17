Нетаньяху заявил Путину о планах Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС

Израиль не остановит боевые действия, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху в соцсети X.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Израиль подвергся нападению со стороны жестоких и отвратительных убийц, вступил в войну решительно и сплоченно и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — говорится в заявлении.

Телефонный разговор между лидерами Израиля и России состоялся 16 октября. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших израильтян и осудил «любые действия, жертвами которых становится гражданское население».

Также российский президент заявил о готовности продолжать работу по урегулированию конфликта мирным путем и рассказал о шагах, которые российская сторона делает для недопущения эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе. Кроме того, Путин сообщил Нетаньяху «ключевые моменты» прошедших ранее телефонных разговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации», — говорил Песков.

В российском МИДе подчеркивали, что конфликт можно урегулировать при создании палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.