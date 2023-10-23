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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Кремль рассказал о контактах по освобождению российских заложников в Газе

Песков: дипломаты прилагают все усилия по освобождению заложников в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Yann Tessier / Reuters
Фото: Yann Tessier / Reuters

Дипломаты прилагают все усилия для освобождения россиян, ставших заложниками у боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Осуществляются определенные контакты, дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая там есть, трудно говорить о детальной информации. Наши дипломаты принимают все усилия», — сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации с россиянами, попавшими в заложники ХАМАС.

Песков также ответил на вопрос о россиянах, которые проживают в секторе Газа. По его словам, с некоторыми из них связь есть, другие же граждане России не выходили на контакт с посольством.

«Здесь совсем разные ситуации, потому что <...> регистрация не является обязательной. Это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей», — сказал Песков.

19 октября пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова сообщила, что по меньшей мере двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа. Они имеют второе, израильское, гражданство.

С начала войны между Израилем и ХАМАС погибли 20 россиян. Все они имели гражданство Израиля. По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, большинство погибших — гражданские лица, но среди них были и сотрудники военных и правоохранительных органов. Еще семь россиян остаются пропавшими без вести.

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ХАМАС 10 октября сообщил о контактах с Россией по вопросу взятых в плен людей. Позже боевики отказались от переговоров по судьбе заложников до завершения войны.

Теги
Дмитрий Песков Россия заложники ХАМАС сектор Газа Израиль
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