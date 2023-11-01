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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Более 100 иностранцев выпустили из сектора Газа в Египет

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Первые машины скорой помощи с ранеными в ходе боев палестинцами и сотни иностранцев пересекли границу между сектором Газа и Египтом. Ранее ХАМАС опубликовал список из 500 иностранцев, которые могут покинуть территорию сектора
КПП &laquo;Рафах&raquo;
КПП «Рафах» (Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press)

Сотни человек, имеющих иностранное гражданство, перешли границу сектора Газа и Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщают Agence France-Presse (AFP) и CBS News.

CBS отмечает, что первыми через КПП «Рафах» проехали несколько десятков машин скорой помощи с раненными в ходе боев палестинцами. В то же время американка Сьюзен Бесейсо, находящаяся в секторе Газа, рассказала телеканалу, что американцев пока не выпускают. «Американское посольство и Госдеп не общались с нами с тех пор, как мы в последний раз подъезжали к границе и четыре раза подвергались бомбардировкам. Они не общались с нами и не делали ничего, чтобы нас вызволить», — отметила Бесейсо.

По данным The New York Times, Министерство внутренних дел сектора Газы, контролируемое ХАМАС, ранее опубликовало список из более чем 500 владельцев иностранных паспортов, которые могут покинуть сектор. AFP сообщает, что первая группа иностранцев, состоящая в основном из женщин и детей, уже прибыла в Египет.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

По последним данным, число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов составляет 8796 человек, еще свыше 22 тыс. получили ранения. В Израиле в результате ударов ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

Более 100 иностранцев выпустили из сектора Газа в Египет
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С начала войны между ХАМАС и Израилем почти 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов ЦАХАЛ, сообщали в ООН. В анклаве обостряется дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Многие из жителей сектора бежали из северных районов на юг, в сторону границы с Египтом.

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«Рафах» — единственный КПП, который с начала войны Израиля и ХАМАС открывался для оказания гуманитарной помощи жителям Газы. 31 октября Египет разместил на КПП танки и другую бронетехнику. До этого Каир долгое время отказывался принимать беженцев-палестинцев из сектора.

Первоначально представители ХАМАС не смогли договориться с египетскими властями об эвакуации иностранных граждан при посредничестве ООН. Однако позже стороны нашли решение при участии Катара, отмечает CBS. По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, ХАМАС удерживает в секторе Газа около пяти-шести россиян. По данным израильской стороны, ХАМАС захватил в заложники не менее 245 человек, 138 из которых — иностранные граждане.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
иностранцы сектор Газа Египет ХАМАС Израиль беженцы
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