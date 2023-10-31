Израиль сообщил об ожесточенных боях «в глубине» сектора Газа

ЦАХАЛ сообщила об атаке на аванпост ХАМАС на севере Газы и уничтожении «десятков террористов». Военное крыло ХАМАС заявило об израильской технике на северо-западе и юге анклава, а также объявило об обстреле в районе Тель-Авива

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с движением ХАМАС «в глубине» сектора Газа, сообщили израильские вооруженные силы в своем телеграм-канале.

В последние часы объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками нанесли удар по аванпосту движения ХАМАС на севере анклава, отмечается в сообщении. Кроме того, израильская армия уничтожила «десятки террористов», ударила по объектам для запуска ракет и наблюдательным пунктам, а также конфисковала «большое количество оружия», в том числе пистолеты и взрывные устройства, отмечает ЦАХАЛ.

«Мы наносим удары по ХАМАСУ и террористическим организациям в секторе Газа. У нас одна цель – победа», – сказал руководитель Южного командирования генерал-майор Яро Финкельман, обращаясь к солдатам ЦАХАЛ.

Он сказал, что израильская армия будет сражаться «везде, где это необходимо», в том числе в переулках и тоннелях. «Завершите вашу миссию, наносите удары снова и снова», – добавил Финкельман.

Вместе с тем военное крыло ХАМАС – «Бригады Аль-Кассама» – сообщает в своем телеграм-канале, что обстреливают израильскую технику, которая проникает на северо-западную и южную окраины Газы. Кроме того, группировка сообщает об обстреле агломерации Гуш Дан (в нее в том числе входит Тель-Авив) в ответ на действия Израиля.

Война между Израилем и ХАМАС продолжается больше трех недель. Она началась после нападения палестинского движения на южные районы Израиля, которое сопровождалось атакой на местных жителей и военных, а также захватом заложников. В Израиле погибли более 1 тыс. человек погибли, тысячи пострадали.

Израиль с тех пор наносит авиаудары по сектору Газа (контролируется ХАМАС) и проводит отдельные наземные операции. Израильские власти не раз заявляли, что их целью является полная ликвидация группировки. По данным палестинского минздрава, в Газе с 7 октября погибли свыше 8,5 тыс. человек., более 20 тыс. – получили ранения.

Большинство стран ООН, включая Россию, поддержали резолюцию о прекращении огня. Израиль этот призыв отверг.