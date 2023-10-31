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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль не увидел перспектив сделки по заложникам с участием Катара

Ханегби: Израиль не видит перспектив сделки по заложникам при участии Катара
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Израиля не видят перспектив заключения сделки с Катаром по освобождению заложников, захваченных боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби на пресс-конференции. Его слова приводит газета Makorrishon.

«Катар приложил усилия к освобождению заложников. После этого, я думаю, они поняли, что ХАМАС их обманывал, и сейчас мы не видим перспектив сделки на горизонте», — сказал Ханегби.

По словам главы Совета нацбезопасности, Израиль прикладывает все усилия, чтобы вернуть похищенных людей «любым возможным способом».

По данным Армии обороны Израиля на 31 октября, в заложниках ХАМАС находятся 240 человек.

29 октября один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар заявил, что группировка готова заключить соглашение об обмене всех заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль, на всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Одновременно с этим представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда сказал, что Израиль «застопорил» заключение соглашения по обмену заложников.

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30 октября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа посетил Катар и обсудил с властями страны посредничество в переговорах по освобождению заложников из сектора Газа.

Теги
Израиль Катар ХАМАС сектор Газа заложники
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