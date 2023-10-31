Ханегби: Израиль не видит перспектив сделки по заложникам при участии Катара

Израиль не увидел перспектив сделки по заложникам с участием Катара

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Израиля не видят перспектив заключения сделки с Катаром по освобождению заложников, захваченных боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби на пресс-конференции. Его слова приводит газета Makorrishon.

«Катар приложил усилия к освобождению заложников. После этого, я думаю, они поняли, что ХАМАС их обманывал, и сейчас мы не видим перспектив сделки на горизонте», — сказал Ханегби.

По словам главы Совета нацбезопасности, Израиль прикладывает все усилия, чтобы вернуть похищенных людей «любым возможным способом».

По данным Армии обороны Израиля на 31 октября, в заложниках ХАМАС находятся 240 человек.

29 октября один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар заявил, что группировка готова заключить соглашение об обмене всех заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль, на всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Одновременно с этим представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда сказал, что Израиль «застопорил» заключение соглашения по обмену заложников.

30 октября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа посетил Катар и обсудил с властями страны посредничество в переговорах по освобождению заложников из сектора Газа.