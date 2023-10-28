Посол Израиля призвал не делить заложников ХАМАС по гражданству

Посол Израиля в России Александр Бен Цви призвал «не делать селекцию» заложников ХАМАС по гражданству после сообщений о готовности организации отпустить восемь человек с российскими паспортами. Отпускать должны всех, считает он

Александр Бен Цви (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Израиль выступает против селекции заложников ХАМАС по гражданству, необходимо отпустить всех людей, заявил РБК посол Израиля Александр Бен Цви, комментируя сообщения о готовности ХАМАС отпустить восемь человек с российскими паспортами.

«Как вы знаете, мы очень против того, чтобы начинали делать селекцию по гражданству. Давайте сначала этих отпускать, потом французов, японцев и так далее. Надо отпускать всех: женщин, детей, стариков. У всех израильское гражданство. У некоторых есть двойное, это правда. Ну и что? Нужно всех отпускать, а не начинать селекцию», — сказал Бен Цви. Он отметил, что у него не было контактов с российским МИДом после визита представителей ХАМАС в Россию и он не знает, что обсуждали в Москве с делегацией палестинского исламистского движения.

Комментируя расширение военных действий в секторе Газа, Бен Цви назвал это «тактическим решением». «Военные этим занимаются. Они это называют ограниченной военной операцией. Почему это так — у нас нет данных, они решили, что того, что вчера сделали, пока хватает. Но это ни о чем не говорит», — сказал он, добавив, что нельзя говорить о том, что Израиль отказался от проведения широкомасштабной наземной операции. «Я думаю, что полномасштабная военная операция все еще находится в меню наших действий против террористов ХАМАС. Она до сих пор реальна, она до сих пор находится в списке возможных решений этих вопросов. Когда, как, что — это уже тактические вопросы, которые решают на военном и политическом уровне», — заключил он.

Вечером 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что расширяет наземные операции в секторе Газа. Как сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, «в последние часы армия увеличила темп атак в секторе Газа», нанося удары «по подземным целям и террористической инфраструктуре». Портал Axios сообщил, что причиной активизации ударов ЦАХАЛ по сектору Газа и решения о расширении действий наземных сил Израиля стал провал переговоров об освобождении заложников, захваченных ХАМАС.

За день до этого представители ХАМАС во главе с членом политбюро Мусой Абу Марзуком прилетели с визитом в Москву. С ними обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа, сообщили РБК в российском МИДе. Утром 28 октября Марзук сообщил «РИА Новости», что Россия запросила у ХАМАС данные о восьми людях с двойным гражданством, которые, предположительно, могут быть в заложниках. «Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим», — заверил он.

По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС и другие палестинские группировки удерживают в секторе Газа 229 человек, в том числе людей с двойным гражданством.