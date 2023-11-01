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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Машины скорой помощи с ранеными палестинцами из сектора Газа въехали в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщает Al Arabiya со ссылкой на собственного корреспондента.

«Министерство представило египетской стороне список пациентов, включающий 81 человека, и первая партия из них получила разрешение на въезд», — приводит издание слова пресс-секретаря Министерства здравоохранения Газы Ашрафа Аль-Кудра.

По данным Al Arabiya, раненые палестинцы будут лечиться в египетских больницах и вернутся в сектор Газа после завершения выздоровления.

«Рафах» — единственный КПП, который с начала войны Израиля и ХАМАС открывался для оказания гуманитарной помощи жителям Газы. Палестинская группировка ХАМАС составила список иностранных граждан, которым разрешила выйти из сектора Газа через границу с Египтом.

Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет
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31 октября Египет разместил на КПП «Рафах» танки и другую бронетехнику. В тот же день глава египетской Государственной информационной службы Диаа Рашван заявил, что Египет готов пропускать тысячи грузовиков ежедневно, но Израиль задерживает их. Он подчеркнул, что суверенитет Египта над своей территорией принадлежит его народу и палестинский вопрос не может быть решен путем переселения палестинского народа в Египет. «Египет ни для кого не будет искусственной родиной», — сказал Рашван.

Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 8796 человек, пишет Sky News Arabia со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Палестины. В Израиле в результате ударов ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

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Теги
сектор Газа Египет ХАМАС Израиль
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