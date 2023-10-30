Глава СПЧ Фадеев призвал к жесткой реакции на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Глава СПЧ призвал к жесткой реакции на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Валерий Фадеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские власти и общество должны жестко отреагировать на массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

«Такие неприятные события на Кавказе, это очень нехорошо. Здесь власти должны действовать в рамках закона, предельно жестко, должна быть какая-то разъяснительная политика, информационная политика», — сказал Фадеев журналистам, комментируя ситуацию в Дагестане (цитата по ТАСС).

По его словам, беспорядки были «инспирированы извне». Фадеев призвал жителей Северного Кавказа, в частности Дагестана и Махачкалы, обратиться к «хулиганам» и «привести их в чувство».

Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа. Из-за беспорядков аэропорт Махачкалы временно приостановил работу, на место прибыли силовики. Полиция установила 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки).

Глава Дагестана Сергей Меликов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связали беспорядки в Дагестане с вмешательством извне. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту «совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни», и призвала жителей региона не поддаваться на провокации.