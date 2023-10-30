Москалькова заявила, что беспорядки в Махачкале разжигают рознь

Беспорядки в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, их цель — дестабилизация гражданского мира в России. Об этом в своем телеграм-канале написала уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова.

«События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. Цель — дестабилизация гражданского мира в России», — написала она.

Она призвала жителей региона не поддаваться на провокации и соблюдать закон.

Ранее аналогичное заявление сделал омбудсмен Дагестана Джамал Алиев.

Беспорядки в аэропорту начались после прилета регулярного рейса из Тель-Авива. После прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл силовики. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК— массовые беспорядки. В управлении МВД по СКФО предупредили, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности.

Одновременно с этим Росавиация сообщила о закрытии аэропорта до 6 ноября. Следовавшие туда самолеты направились на резервные аэродромы. Позже в ведомстве рассказали об освобождении территории аэропорта от протестующих.