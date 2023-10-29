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Политика ,  
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СК завел уголовное дело из-за событий в Махачкале

Управление СК по республике Дагестан завело уголовное дело из-за событий в Махачкале, сообщает «РИА Дагестан».

Дело возбуждено по ст. 212 УК РФ — массовые беспорядки (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

Ранее в аэропорт Махачкалы прорвались протестующие, собравшиеся из-за прибытия туда регулярного рейса из Израиля. Аэропорт закрыт, сообщила Росавиация. Следовавшие туда самолеты направились на резервные аэродромы.

СК завел уголовное дело из-за событий в Махачкале
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