Глава Дагестана связал беспорядки в Махачкале с «врагами» из-за рубежа

Один из телеграм-каналов, в котором публикуются призывы к жителям выходить на митинги, контролируется с территории Украины, заявил глава Дагестана. Накануне в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за рейса из Израиля

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Попытки дестабилизировать обстановку в Дагестане предпринимаются врагами России из-за рубежа, заявил глава региона Сергей Меликов.

По его словам, один из телеграм-каналов, в котором публикуются призывы к жителям выходить на митинги, контролируется с территории Украины. «Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами», — добавил он.

Глава республики также сообщил, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали два полицейских. По его словам, они получили травмы «при блокировании режимных зон аэропорта».

Накануне в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание терминала и потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля. Росавиация закрыла аэропорт до 02:59 мск 6 ноября. Позднее ведомство допустило, что его откроют до 02:59 31 октября.

По данным минздрава Дагестана, в ходе беспорядков пострадали более 20 человек. Десять из них госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). 60 человек были задержаны, сообщило МВД.