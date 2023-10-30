Red Wings перенесла в Сочи рейсы из Махачкалы в Тель-Авив на 1 и 2 ноября

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Рейсы авиакомпании Red Wings из Махачкалы в Тель-Авив перенесены в Сочи в связи с ограничениями на выполнение полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейс 1 ноября по маршрут Махачкала — Тель-Авив отменили, пассажирам предложили возможность полететь на следующий день рейсом Сочи — Тель-Авив.

Другой рейс по маршруту Жуковский — Махачкала — Тель-Авив 1 ноября тоже отменен. Авиакомпания предложила вместо него полететь 2 ноября рейсом Домодедово — Сочи — Тель-Авив.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Толпа прорвалась на территорию аэропорта, после чего люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 мск правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем. Спустя еще десять минут аэродром был освобожден от посторонних.



По данным местного минздрава, в ходе беспорядков пострадали 20 человек, включая представителей полиции и гражданских лиц. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД установило более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

В Росавиации заявили, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться до 2:59 мск 31 октября 2023 года. Глава Дагестана Сергей Меликов допустил, что в течение двух-трех дней аэропорт полностью возобновит работу.