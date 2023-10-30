В Дагестане задержали 60 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, сообщили в МВД. В ведомстве заявили, что продолжают поиски участников погромов

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Силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«В результате противоправных действий пострадали 9 сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Полиция продолжает устанавливать всех причастных к беспорядкам.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. В 19:00 по местному времени (совпадает с мск) туда прилетел рейс WZ 4728 из Тель-Авива (Бен-Гурион). Собравшиеся у аэропорта люди начали проверять паспорта у выходивших из здания с целью найти прилетевших из Израиля, передавали RT и «Осторожно, Новости». Впоследствии люди прорвались в здание международного терминала аэропорта, а также выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Местный Минздрав сообщал о 20 пострадавших. Десять из них были госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Из-за беспорядков Росавиация закрыла аэропорт до 02:59 мск 6 ноября, позднее ведомство допустило, что его откроют до 02:59 мск 31 октября в связи со «стабилизацией ситуации».

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Глава Дагестана Сергей Меликов связал произошедшее в Махачкале с «врагами» из-за рубежа. Один из телеграм-каналов, в котором публикуются призывы к жителям выходить на митинги, по его словам, контролируется с территории Украины.