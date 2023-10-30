Росавиация сократила период закрытия аэропорта Махачкалы на 6 дней

Накануне вечером, сразу после закрытия аэропорта Махачкалы на прием и вылет рейсов, в Росавиации говорили, что он будет закрыт до 6 ноября. Теперь в ведомстве не исключили открытия аэропорта 31 октября

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В связи со «стабилизацией ситуации» в аэропорту Махачкалы Росавиация сократила период временного закрытия аэропорта сразу на 6 дней, до 31 октября. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года. Подчеркиваем: открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации говорили, что аэропорт будет закрыт до 02.59 мск 06 ноября 2023 года. При этом тогда в ведомстве также уточняли, что это предварительная информация.

Работа аэропорта была нарушена из-за действий толпы, собравшейся перед зданием воздушной гавани на фоне прилета рейса из Израиля. После прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем. Спустя еще 10 минут аэродром был освобожден от посторонних, сообщала Росавиация.

В ходе протестов пострадали 20 человек, включая представителей полиции и гражданских лиц, сообщал местный Минздрав. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД пообещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал события в аэропорту «возмутительными» и пообещал, что они получат оценку правоохранительных органов. «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — заявил политик.