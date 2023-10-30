«Аэрофлот» перенес рейсы из Дагестана в Чечню

Российские авиакомпании отменили или перенесли рейсы в аэропорт Махачкалы, который закрыт после беспорядков

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Компания Аэрофлот временно перенесла рейсы из дагестанского аэропорта в чеченский. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы Аэрофлота по маршрутам Москва — Махачкала — Москва и Санкт-Петербург — Махачкала — Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный», — говорится в сообщении.

В компании указали, что время прилета и вылета осталось без изменений. «Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами», — указали в «Аэрофлоте».

Также пассажирам, «имеющим оформленную перевозку на рейсы в/из Махачкалы в период закрытия аэропорта», предложили вернуть деньги за билеты или перенести даты полета на срок 20 декабря 2023 года.

Video

«Уральские авиалинии» перенесли запланированные на 30 октября рейсы на 31-е. Рейс из Екатеринбурга в Махачкалу отправится в 2:05 (U6-83), обратно — в 3:55 (U6-84). Рейс из московского аэропорта Домодедово в Махачкалу запланирован на 0:05 (U6-161 вместо U6-451), в обратном направлении — в 4:15 (U6-162 вместо U6-452).

Авиакомпания Nordwind сообщила, что на 30 октября отменяются рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу и из дагестанской столицы в Пермь. Пассажирам предложили либо вернуть деньги, либо выбрать другие рейсы авиакомпании в города Северного Кавказа без доплат. Также можно без штрафа перенести вылет из Махачкалы на даты после 2 ноября.

Smartavia сообщила об отмене рейсов в аэропорт Махачкалы на 30 октября.

Авиакомпания «Победа» ранее отменила рейсы в дагестанскую столицу и обратно, запланированные на 30 октября, — из Москвы, Сургута, Петербурга, а также из Стамбула.

Накануне в аэропорт Дагестана прибыла толпа людей, которые прорвались в здание и проникли на взлетную полосу. Причиной стал прилет регулярного рейса из Тель-Авива. Спустя несколько часов здание «освободили от несанкционированно проникших граждан». Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Махачкалы, по оценке главы Дагестана Сергея Меликова, его могут открыть 31 октября. В результате беспорядков пострадали 20 человек, 60 задержаны. СК завел уголовное дело.