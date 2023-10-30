Меликов допустил скорое возобновление работы аэропорта Махачкалы

Авиарейсы вместо аэропорта Махачкалы в период восстановления воздушной гавани после беспорядков примут запасные аэропорты, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«На период этой работы все наши рейсы переведены в соседние запасные аэропорты. Наш минтранс выделил автобусы и иной пассажирский транспорт для организации перевозки людей», — сказал Меликов (цитата по «РБК Кавказ»). Глава Дагестана отметил, что инфраструктура аэропорта и его основных узлов, в том числе диспетчерских пунктов, не пострадали. Он допустил, что в течение двух-трех дней весь функционал аэропорта будет восстановлен

Меликов добавил, что 29 октября один из рейсов из Москвы приземлился в Северной Осетии. Министерство транспорта Дагестана выделило автобус, чтобы доставить пассажиров в Махачкалу.

Работа аэропорта была нарушена из-за действий толпы, собравшейся перед зданием воздушной гавани на фоне прилета рейса из Израиля. После прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 мск правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем. Спустя еще 10 минут аэродром был освобожден от посторонних, сообщала Росавиация.



В ходе беспорядков пострадали 20 человек, включая представителей полиции и гражданских лиц, сообщал местный минздрав. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД пообещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни.



В Росавиации заявили, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться до 02:59 мск 31 октября 2023 года. «Подчеркиваем: открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории», — сообщили в агентстве воздушного транспорта.