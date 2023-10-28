Суд рассмотрит дело оставившего без защиты Крымский мост росгвардейца

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Второй западный окружной суд рассмотрит по существу дело в отношении начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова о закупке не работавших корректно комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, при закупке Волков согласовал поставку комплекса с «ухудшенными характеристиками».

Адвокат Волкова утверждает, что проблема с комплексами заключалась в недостающем дополнительном агрегате. Производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий «дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами», не был включен в модернизированный комплекс.

Однако следствие утверждает, что Волкова предупредили об усеченном функционале комплексов. В итоге спустя месяц после приобретения комплексов Росгвардия отказалась от их использования.

Против Волкова возбудили уголовное дело в превышении должностных полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России. Ему грозит десять лет лишения свободы. С марта он находится под стражей.

Осенью 2022 года и летом этого на Крымском мосту произошли два взрыва. В прошлом октябре на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. По данным властей, повреждения получили два автомобильных пролета, погибли три человека.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел еще один взрыв, одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять. Погибли два человека — супружеская пара, которая направлялись на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком. Движение по мосту по всем четырем полосам вновь запустили в октябре. До этого оно осуществлялось в реверсивном режиме.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после взрывов на мосту призвал использовать «только язык силы», «персональные и совсем негуманные методы». В Кремле заявили, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы». Президент Владимир Путин назвал взрыв очередным террористическим актом и заявил, что ждет конкретных предложений по усилению безопасности инфраструктурного объекта.