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Движение по Крымскому мосту полностью восстановили после ремонта. Видео
Движение по Крымскому мосту полностью восстановили после ремонта
Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли после проведения ремонтных работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мост восстанавливали после атаки украинских надводных дронов, которая произошла в середине июля.
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