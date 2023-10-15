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Общество ,  
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Движение по Крымскому мосту полностью восстановили после ремонта. Видео

Движение по Крымскому мосту полностью восстановили после ремонта

Движение по Крымскому мосту полностью восстановили после ремонта. Видео
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Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли после проведения ремонтных работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мост восстанавливали после атаки украинских надводных дронов, которая произошла в середине июля.

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Теги
Крымский мост Крым видео Марат Хуснуллин ремонт
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