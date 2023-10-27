 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МВД заявили об отсутствии возможности для выдачи электронных паспортов

МВД: у ведомства нет технической возможности выдавать электронные паспорта
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

У МВД нет технической возможности выдавать электронные паспорта, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова в интервью «России 24».

«Действительно, это прописано — возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической. Пока об этом речи нет, но возможность законодатель в закон заложил», — сказала она.

Казакова отметила, что инициатива с электронными паспортами необходима для «информатизации». Она также отметила, что «в перспективе» необходимость в выдаче электронных паспортов и возможности для этого в России будут.

Минцифры в 2021 году опубликовало проект указа о цифровом паспорте — в виде пластиковой карты с чипом. В МВД уточняли, что такая пластиковая карта будет содержать отпечатки пальцев и фотографию гражданина.

Предполагалось, что москвичи смогут получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года. Однако к июню 2022 года, по информации Forbes, проект был заморожен из-за военных действий на Украине и санкций против России. В Минцифры перенос выдачи цифровых паспортов объяснили «более серьезными насущными проблемами».

В 2023 году глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью портала «Госуслуги». Президент Владимир Путин предложение поддержал.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

18 сентября Путин подписал указ о «цифровом паспорте», по которому электронная версия документов из мобильного приложения «Госуслуги» приравнивается к бумажному оригиналу. Предъявлять их вместо бумажного паспорта граждане смогут по желанию.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МВД электронный паспорт Минцифры
Материалы по теме
Минцифры разработало правила предъявления «цифрового паспорта»
Технологии и медиа
Минцифры заявило, что паспорт на «Госуслугах» не заменит бумажный
Технологии и медиа
Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 15:58
ХАМАС заявил о вторжении и начале боев на севере сектора Газа Политика, 23:26
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 23:23
Власти США исключили прекращение переговоров с ХАМАС Политика, 23:11
Как собрать самого себя по Бодрийяру: какой арт не разочаровывает РБК и СберПервый, 22:58
ЦАХАЛ опроверг начало наземной операции в секторе Газа Политика, 22:45
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 22:31
Рублев третий раз подряд обыграл Зверева и вышел в полуфинал в Вене Спорт, 22:30
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Силы Израиля вошли в сектор Газа Политика, 22:24
В Красном Полумесяце заявили о потере связи с сектором Газа Политика, 22:06
Как уход западных вендоров отразился на отечественном рынке IT Отрасли, 22:03
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 22:03
СКА второй раз в сезоне проиграл «Сочи» в матче КХЛ Спорт, 21:56
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:39
ХАМАС заявил об атаках на сектор Газа с суши, моря и воздуха Политика, 21:34