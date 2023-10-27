В МВД заявили об отсутствии возможности для выдачи электронных паспортов

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

У МВД нет технической возможности выдавать электронные паспорта, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова в интервью «России 24».

«Действительно, это прописано — возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической. Пока об этом речи нет, но возможность законодатель в закон заложил», — сказала она.

Казакова отметила, что инициатива с электронными паспортами необходима для «информатизации». Она также отметила, что «в перспективе» необходимость в выдаче электронных паспортов и возможности для этого в России будут.

Минцифры в 2021 году опубликовало проект указа о цифровом паспорте — в виде пластиковой карты с чипом. В МВД уточняли, что такая пластиковая карта будет содержать отпечатки пальцев и фотографию гражданина.

Предполагалось, что москвичи смогут получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года. Однако к июню 2022 года, по информации Forbes, проект был заморожен из-за военных действий на Украине и санкций против России. В Минцифры перенос выдачи цифровых паспортов объяснили «более серьезными насущными проблемами».

В 2023 году глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью портала «Госуслуги». Президент Владимир Путин предложение поддержал.

18 сентября Путин подписал указ о «цифровом паспорте», по которому электронная версия документов из мобильного приложения «Госуслуги» приравнивается к бумажному оригиналу. Предъявлять их вместо бумажного паспорта граждане смогут по желанию.