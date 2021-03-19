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Минцифры предложило начать вводить электронные паспорта с этого года

Уже в декабре этого года в Мосскве могут начать выдачу паспортов с электронными носителями информации, в 2023 году такая возможность может появиться и у жителей жруги регионов России
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.

В таком паспорте будет чип, в котором будет содержаться информация о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев.

Гражданин сможет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Такое приложение, к примеру, можно будет использовать при похода в МФЦ, покупке алкоголя и табака, заключения трудовых договоров.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Ранее власти анонсировали начало выдачи электронных паспортов с 2020 года. О таких планах рассказывал Максим Акимов, занимавший на тот момент пост зампреда правительства. Акимов говорил, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. Он будет состоять только из российских компонентов и работать на российском программном обеспечении, срок его действия составит десять лет.

Источники РБК рассказывали, что правительство рассматривало несколько вариантов концепции электронного паспорта: например, «Ростелеком» сразу предлагал сделать его без физического носителя информации, в виде приложения. На роль оператора проекта претендовали разработчики разных концепций: Гознак, НИИ «Восход» и «Ростелеком».

С 7 марта в в России в силу вступил закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд для включения сведений о полном рабочем стаже в электронные трудовые книжки. Период, в ходе которого россияне могли решить — оставить «бумажные» трудовые на руках или перейти на электронные, закончился в конце прошлого года.

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