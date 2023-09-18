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Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте
Президент приравнял электронную версию документов из мобильного приложения «Госуслуги» к бумажному оригиналу. Предъявлять их вместо бумажного паспорта можно будет по желанию гражданина
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предоставлению бумажной версии паспорта. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина <...>, либо иных документах, выданных <...> государственными органами <...>, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приравнивается в случаях, определенных правительством <...> по согласованию с Федеральной службой безопасности <...>, к предъявлению указанных документов», — говорится в указе.

Граждане могут предоставлять документы через мобильное приложение добровольно.

Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев определить по согласованию с ФСБ перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения, а также порядок его использования и обработки предоставленных сведений.

В феврале этого года глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью портала государственных услуг. «Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», — пояснял тогда Шадаев. По его словам, в «80% бытовых случаев» это позволит россиянам использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Разработанная ведомством технология безопасна и уже согласована с ФСБ, уверял он.

Путин поддержал предложение министра. «Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — отмечал он.

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В апреле министерство подготовило проект указа президента об электронных паспортах, согласно которому граждане смогут предъявлять цифровой вариант документа с «Госуслуг» вместо бумажного.

Минцифры в 2021 году уже публиковало проект указа о цифровом паспорте — в виде пластиковой карты с чипом. Предполагалось, что москвичи смогут получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года. Однако к июню 2022 года проект был заморожен из-за военных действий на Украине и санкций против России, писал Forbes. Собеседники издания связывали такое решение как с финансовыми соображениями, так и с нехваткой чипов.

Позднее Шадаев подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов в связи с «более серьезными насущными проблемами».

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