Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Президент приравнял электронную версию документов из мобильного приложения «Госуслуги» к бумажному оригиналу. Предъявлять их вместо бумажного паспорта можно будет по желанию гражданина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предоставлению бумажной версии паспорта. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина <...>, либо иных документах, выданных <...> государственными органами <...>, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приравнивается в случаях, определенных правительством <...> по согласованию с Федеральной службой безопасности <...>, к предъявлению указанных документов», — говорится в указе.

Граждане могут предоставлять документы через мобильное приложение добровольно.

Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев определить по согласованию с ФСБ перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения, а также порядок его использования и обработки предоставленных сведений.

В феврале этого года глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью портала государственных услуг. «Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», — пояснял тогда Шадаев. По его словам, в «80% бытовых случаев» это позволит россиянам использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Разработанная ведомством технология безопасна и уже согласована с ФСБ, уверял он.

Путин поддержал предложение министра. «Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — отмечал он.

В апреле министерство подготовило проект указа президента об электронных паспортах, согласно которому граждане смогут предъявлять цифровой вариант документа с «Госуслуг» вместо бумажного.