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Путин поддержал предложение о создании цифрового удостоверения личности

Владимир Путин поддержал предложение создать цифровой аналог паспорта
Глава Минцифры предложил ускорить согласование проекта о возможности предъявлять удостоверение личности в виде специального QR-кода, что позволит использовать смартфон в «80% бытовых случаев». Путин предложение поддержал
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Маскута Шадаева ввести цифровое удостоверения личности, которое можно подтвердить с помощью портала «Госуслуги», трансляцию заседания правительства вел телеканал «Россия 24».

По словам Шадаева, Минцифры уже разработали технологию, которая позволит гражданам при необходимости предъявлять удостоверение личности на смартфоне. «Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», — рассказал министр.

Он отметил, что в «80% бытовых случаев» это позволит гражданам использовать смартфон вместо оригинала паспорта, а технология безопасна и уже согласована с ФСБ.

«Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — указал в ответ Путин. Проект должен быть согласован до 1 мая.

Ранее Шадаев сообщал о планах властей с конца 2022 года начать выдачу цифровых паспортов виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. В МВД уточняли, что такая пластиковая карта будет содержать отпечатки пальцев и фотографию гражданина. По желанию на носитель можно добавить электронную подпись. На первоначальном этапе планировалась выдача не менее 100 тыс. таких паспортов, указывали в министерстве.

Тем не менее после начала российской спецоперации на Украине и западных санкций против Москвы проект был заморожен, писал в июне Forbes. Источник издания уточнил, что от электронного паспорта решили отказаться из-за дефицита чипов. Другой источник отметил, что от проекта отказались «по финансовым причинам»: стоимость цифрового паспорта должна была составить 1 тыс. руб., в то время как бумажный стоит 300 руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин электронный паспорт Максут Шадаев Госуслуги Минцифры
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