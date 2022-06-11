Forbes узнал о заморозке проекта электронного паспорта от Минцифры

Выдачу электронных паспортов власти планировали начать еще в декабре 2021 года, однако сроки не раз смещались. По словам источников Forbes, из-за дефицита чипов и больших финансовых затрат проект отложили на неопределенный срок

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Министерство цифрового развития России приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, сообщает Forbes со ссылкой на источники, участвовавшие в разработке проекта.

Источник Forbes, знакомый с деталями проекта, рассказал, что от электронного паспорта решили отказаться «по финансовым причинам». Стоимость цифрового паспорта должна была составить 1 тыс. руб, в то время как бумажный стоит 300 руб.

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна», — сказал он.

При этом, по его словам, технически проект уже был готов, однако в правительстве не согласовали его запуск.

Другой причиной заморозки проекта мог стать дефицит материалов для электронных носителей, допускает источник, знакомый с деталями проекта. «В России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — отметил собеседник Forbes.

Еще один источник издания, близкий к одному из производителей микроэлектроники, отметил, что необходимые для смарт-карт чипы уже можно создавать в больших объемах в зависимости от спроса. Но поскольку технической документации по проекту до сих пор нет, неизвестно, какие именно чипы нужны для электронного паспорта, уточнил он.

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Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил, что плановые сроки проекта были сдвинуты. По его словам, реализация требует повышенных мер безопасности, так как речь идет о персональных данных граждан и юридически значимых действиях, пишет Forbes.

В Минцифры отказались от комментариев для РБК.

Весной прошлого года Минцифры сообщило о планах ввести электронные паспорта по всей России до 2023 года. В МВД уточняли, что такая пластиковая карта будет содержать отпечатки пальцев и фотографию гражданина. По желанию на носитель можно добавить электронную подпись.

В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в 2022 году Москва, Подмосковье и Татарстан могут стать пилотными площадками по вводу таких паспортов. Он отмечал, что бумажный паспорт могут заменить на смарт-карту и на мобильный цифровой ID.

21 декабря глава Минцифры рассказал, что министерство устранило все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. В МВД сообщали, что на первоначальном этапе планировалась выдача не менее 100 тыс. таких паспортов.